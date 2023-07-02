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В ДВОКУ используют современные подходы в военно-патриотическом воспитании участников юнармейских движений

В ДВОКУ используют современные подходы в военно-патриотическом воспитании участников юнармейских движений

Офицеры и курсанты привлекают ребят «Амурского союза молодежи» и других клубов региона через проведение реконструкции боев, поиска родственников - героев войны, исследования судеб выпускников училища участвующих в Великой Отечественной войне.

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