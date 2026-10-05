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Министр Высоцкий: из-за ударов ВС РФ на Украине почти не осталось локомотивов

Из-за ударов Вооруженных сил России на Украине почти закончился запас локомотивов. С таким заявлением 5 октября выступил министр аграрной политики и продовольствия республики Тарас Высоцкий.

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