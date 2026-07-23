Житель Коми получил 16 лет колонии за попытку воевать на стороне Украины

Суд приговорил жителя Печоры Илью Вилинского к 16 годам лишения свободы за подготовку к государственной измене, участие в террористической организации и приготовление к диверсии, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
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