RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 674 подписчика

Житель Коми получил 16 лет колонии за попытку воевать на стороне Украины

Житель Коми получил 16 лет колонии за попытку воевать на стороне Украины

Суд приговорил жителя Печоры Илью Вилинского к 16 годам лишения свободы за подготовку к государственной измене, участие в террористической организации и приготовление к диверсии, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии