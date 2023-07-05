SUSANIN

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Павел Волков стал новым главным федеральным инспектором по Удмуртии

Павел Волков стал новым главным федеральным инспектором по Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Новым главным федеральным инспектором по Удмуртии стал Павел Волков. Его представил руководству республики и общественности полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в среду, 5 июля.

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