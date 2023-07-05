Павел Волков стал новым главным федеральным инспектором по Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Новым главным федеральным инспектором по Удмуртии стал Павел Волков. Его представил руководству республики и общественности полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в среду, 5 июля.
Ижевск. Удмуртия. Новым главным федеральным инспектором по Удмуртии стал Павел Волков. Его представил руководству республики и общественности полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в среду, 5 июля.
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