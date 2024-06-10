РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 182 подписчика

Посол Палестины: конфликт на Ближнем Востоке прекратился бы, если бы хотели США

Посол Палестины: конфликт на Ближнем Востоке прекратился бы, если бы хотели США

Global Look Press/Naaman Omar/Keystone Press Agency На девятый месяц войны в секторе Газа стало очевидным, что в США не хотят завершения кровопролития в анклаве, заявил в беседе с "Известиями" посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх