Посол Палестины: конфликт на Ближнем Востоке прекратился бы, если бы хотели США

Global Look Press/Naaman Omar/Keystone Press Agency На девятый месяц войны в секторе Газа стало очевидным, что в США не хотят завершения кровопролития в анклаве, заявил в беседе с "Известиями" посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии