Положите это в раковину, и засор в раковине больше никогда не будет проблемой

Здравствуйте, друзья! Вы на канале Советы для дома. Если вам часто приходится устранять засор, вы видите, что вода плохо уходит в слив или не уходит совсем, тогда бросьте это в раковину, и вам больше не придётся беспокоиться о засоре.
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