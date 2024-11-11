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Квартира, дом, дача

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Положите это в раковину, и засор в раковине больше никогда не будет проблемой

Положите это в раковину, и засор в раковине больше никогда не будет проблемой

Здравствуйте, друзья! Вы на канале Советы для дома. Если вам часто приходится устранять засор, вы видите, что вода плохо уходит в слив или не уходит совсем, тогда бросьте это в раковину, и вам больше не придётся беспокоиться о засоре.

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