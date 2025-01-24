Анастасия Решетова высмеяла Алсу на сцене: «Я не певица, меня перепутали»

Даже в свой день рождения модель Анастасия Решетова напоминает публике о конфликте с певицей Алсу. В свете резонансного развода артистки с бизнесменом Яном Абрамовым, а также слухов о его изменах с Решетовой, брюнеток не раз сравнивали.
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