Грузинский политик попросил Путина отменить визовый режим

В Грузии состоялся съезд партии "Солидарность во имя мира" в ходе которой международный секретарь политической силы Мамука Пипия обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой отменить визовый режим между двумя государствами.
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