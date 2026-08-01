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Царьград

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Хасавов: Введение устного ЕГЭ по истории улучшит оценку знаний

Хасавов: Введение устного ЕГЭ по истории улучшит оценку знаний

Арслан Хасавов заявил о планах Рособрнадзора ввести устный ЕГЭ по истории к 2030 году. Это поможет объективнее оценивать знания школьников на фоне распространения ИИ и проверить их способность осмысленно рассуждать.

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