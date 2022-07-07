Как будет развиваться СВО после полного освобождения территории ЛНР

Можно ли после взятия под контроль союзными силами Северодонецка и Лисичанска говорить о том, что анонсированный в конце апреля «второй этап» специальной военной операции на Украине де-факто завершен? Считаю, что с высокой долей вероятности на этот вопрос можно ответить утвердительно, т.
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