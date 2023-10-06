Марочко: на краснолиманском направлении отмечается активизация ВС РФ

Российская армия активизируется на краснолиманском направлении — авиация и артиллерия наносят удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) от юго-запада города Сватово и до северо-запада Лисичанска практически без перерыва.
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