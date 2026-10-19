В Севастополе расчищают парки от упавших после ливня деревьев.«Парки и скверы» устраняют последствия непогоды в Севастополе После сильных осадков специалисты ГБУ «Парки и скверы» оперативно приступили к ликвидации последствий непогоды.
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