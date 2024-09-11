Кинолог рассказал об опасности диареи у собаки

Диарея у собаки — это явление, с которым хотя бы раз встречался каждый собаковод. Иногда расстройство желудка не сигнализирует о серьезных нарушениях со стороны работы организма любимца, но бывают ситуации, когда при таких симптомах стоит срочно обратиться за помощью к ветеринарному врачу.