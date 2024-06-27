Посол Софинский: Мексика отказывается присоединяться к санкциям против России

Мексика в сложных геополитических условиях занимает сбалансированную позицию, отказывается присоединяться к санкциям в отношении Российской Федерации и продолжает развивать конструктивное сотрудничество с Москвой.
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