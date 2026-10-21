Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Москве со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером, 5 сентября 2026 года © Михаил Метцел/РИА НовостиПрезидент РФ Владимир Путин на встрече со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом представил объективную картину ситуации в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, где Вооруженные силы России удерживают стратегическую инициативу.