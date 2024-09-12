Суд в Петербурге уточнил приговор художнице Скочиленко

Жалобы защиты оставлены без удовлетворения Петербургский городской суд оставил без существенных изменений приговор художнице-активистке Александре Скочиленко, ранее помилованной указом президента и обменянной в Турции в числе других осужденных на граждан РФ, находившихся в заключении на территории иностранных государств.