КНДР обвинила США в затягивании конфликта на Украине: главное за сутки

ПХЕНЬЯН, 13 сентября, ФедералПресс. Путин заявил, что высокоточные удары ВСУ по России невозможны без участия НАТО, США могут разрешить Киеву бить по РФ британскими и французскими ракетами, раскрыт план Трампа по завершению конфликта на Украине – в обзоре «ФедералПресс».
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