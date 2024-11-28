«Народный фронт» озвучил причины просадки трасс после ремонта в Смоленской области

Речь идет об участке Вязьма - Темкино - Нарытка Смоленские общественники оценили результат ремонта автодороги Вязьма - Темкино - Нарытка, некоторые участки которой находились в плане на ремонт в прошлом году.
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