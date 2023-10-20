Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 20 октября, вечер

В Сети появилось видео уничтожения очередного украинского вертолёта Ми-8. Характерные особенности местности и рельефа позволили определить, что он был сбит между селом Красное и городом Часов Яр к западу от Бахмута, пишет Телеграм-канал Рыбарь.