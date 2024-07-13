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Войска РФ нанесли двойной удар ОДАБ-1500 и ФАБ-250 по ВСУ под Красным Лиманом, а в ДНР взяли под контроль 4 населенных пункта под Авдеевкой и Торецком

Войска РФ нанесли двойной удар ОДАБ-1500 и ФАБ-250 по ВСУ под Красным Лиманом, а в ДНР взяли под контроль 4 населенных пункта под Авдеевкой и Торецком

Войска РФ нанесли двойной удар ОДАБ-1500 и ФАБ-250 по ВСУ под Красным Лиманом, а в ДНР взяли под контроль 4 населенных пункта под Авдеевкой и Торецком Юлия СоколоваРоссийские войска активно продвигаются на нескольких направлениях в зоне специальной военной операции.

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