Войска РФ нанесли двойной удар ОДАБ-1500 и ФАБ-250 по ВСУ под Красным Лиманом, а в ДНР взяли под контроль 4 населенных пункта под Авдеевкой и Торецком Юлия СоколоваРоссийские войска активно продвигаются на нескольких направлениях в зоне специальной военной операции.