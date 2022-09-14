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Эксперт рассказал, кто имеет право на компенсацию за детский сад

Эксперт рассказал, кто имеет право на компенсацию за детский сад

Эксперт по государственному и муниципальному управлению, доцент Московского университета им. С. Ю. Витте Кирилл Парфенов заявил, что те россияне, чьи дети не попали в государственный детский сад, могут получить компенсацию, однако дадут ее не всем.

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