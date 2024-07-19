Ямаль будет играть за «Барселону» под 19-м номером, как на Евро-2024

17-летний Ламин Ямаль сменил игровой номер в «Барселоне» после триумфа на чемпионате Европы. Сайт «Барсы» сообщает, что Ямаль, до сих пор выступавший за клуб под №27, с нового сезона будет играть в футболке с №19.