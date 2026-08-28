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За рулем

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БАЗ отправили на Колыму

БАЗ отправили на Колыму

Промышленная добыча золота и серебра в течение трех месяцев – такая работа предстоит новому внедорожному самосвалу БАЗ S32A50, направленному на опытно-промышленную эксплуатацию в Доронинское месторождение Магаданской области.

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