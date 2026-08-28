БАЗ отправили на Колыму

Промышленная добыча золота и серебра в течение трех месяцев – такая работа предстоит новому внедорожному самосвалу БАЗ S32A50, направленному на опытно-промышленную эксплуатацию в Доронинское месторождение Магаданской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии