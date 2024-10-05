"Просто выгоните всех": Госдума взялась за предателей и незаконную миграцию. Поблажек не будет?

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Нет . дума не поняла народ . Вопрос стоит о том , чтобы исправить ошибку по засилью самими мигрантами нашей страны . То что принят по финансовым стяжателям -это замечательная чистка казнокрадов и преступников , используемых своё служебное положение это замечательно . Но главное вопрос по мигрантам абсолютно не решён .Требование народа одно ВОН ИХ ИЗ России вместе с семьями и прекратите трогать деньги . Президенту запретить все статьи распространять на мигрантов , любого срока получения паспортов в России . Все и президент прекрасно понимает при представленных доказательствах , что они добыты не законным путём . И дайте спокойно учиться нашим детям и преподавателям преподавать без стрессов . ПРЕКРАТИТЕ ИЗ СТРАНЫ ДЕЛАТЬ ТЮРЬМУ НАРОДОВ И РЕЗЕРВАЦИЮ