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  • Т Н
    Конфискация - самая действенная мера. Поэтому на неё и вето!"Просто выгоните ...
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"Просто выгоните всех": Госдума взялась за предателей и незаконную миграцию. Поблажек не будет?

"Просто выгоните всех": Госдума взялась за предателей и незаконную миграцию. Поблажек не будет?

(похоже что кое кому из "контовчан" пора начинать сушить сухари) =============================================== В Госдуме сегодня в первом чтении приняли законопроект о конфискации имущества, денег и других ценностей за организацию незаконной миграции.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Нет . дума не поняла народ . Вопрос стоит о том , чтобы исправить ошибку по засилью самими мигрантами нашей страны . То что принят по финансовым стяжателям -это замечательная чистка казнокрадов и преступников , используемых своё служебное положение это замечательно . Но главное вопрос по мигрантам абсолютно не решён .Требование народа одно ВОН ИХ ИЗ России вместе с семьями и прекратите трогать деньги . Президенту запретить все статьи распространять на мигрантов , любого срока получения паспортов в России . Все и президент прекрасно понимает при представленных доказательствах , что они добыты не законным путём . И дайте спокойно учиться нашим детям и преподавателям преподавать без стрессов . ПРЕКРАТИТЕ ИЗ СТРАНЫ ДЕЛАТЬ ТЮРЬМУ НАРОДОВ И РЕЗЕРВАЦИЮ
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1 час.
Bogdan Stupin
Как говорится, кстати о птичках. Имею ввиду нашу очень распространенную привычку называть &quot;заработанными&quot; ЛЮБЫЕ доходы любого человека. Вот и многоуважаемый депутат П.Толстой, поддерживая закон об усилении наказаний за махинации с завозом в Россию &quot;спицилистов&quot;, выразился  в вышеупомянутой манере: &quot;...Угроза потерять не только свободу, но и ЗАРАБОТАННОЕ имущество, деньги и другие ценности...&quot; Понятно, что многие просто не замечают смысловую разницу в подобных выражениях. Повода  укорять всех подряд в таких случаях нет. А вот в отношении тех, кто работает в СМИ, - есть.
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26 мин.
ТН
Т Н
Конфискация - самая действенная мера. Поэтому на неё и вето!
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13 мин.

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