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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Тестовый Патч 8 для Baldur's Gate 3 нерфит один из самых сильных подклассов и “улучш...

Тестовый Патч 8 для Baldur's Gate 3 нерфит один из самых сильных подклассов и “улучш...

Тестовый Патч 8 для Baldur's Gate 3 нерфит один из самых сильных подклассов и “улучшает физику гениталий в фоторежиме”Пока Larian Studios готовится выпустить долгожданный Patch 8, некоторые счастливчики наслаждаются масштабным обновлением Baldur’s Gate 3 на ранней стадии стресс-теста.

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