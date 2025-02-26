Тестовый Патч 8 для Baldur's Gate 3 нерфит один из самых сильных подклассов и “улучш...

Тестовый Патч 8 для Baldur's Gate 3 нерфит один из самых сильных подклассов и “улучшает физику гениталий в фоторежиме”Пока Larian Studios готовится выпустить долгожданный Patch 8, некоторые счастливчики наслаждаются масштабным обновлением Baldur’s Gate 3 на ранней стадии стресс-теста.