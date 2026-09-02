Фицо: Киев получил от ЕС кредит на €90 млрд, но уже кричит, что денег нет

Евросоюз одобрил Украине кредит на €90 млрд, а Киев уже кричит, что денег нет. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции, которую транслировал словацкий телеканала ТА3.
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