Психосоматолог Елена Вершинина: какие фразы в ссоре запускают телесную реакцию

Иногда всего несколько слов способны запустить в теле настоящую бурю: сердце начинает биться чаще, дыхание сбивается, в груди нарастает тяжесть, а в горле появляется тот самый ком, который мешает не только говорить, но порой и просто сделать глубокий вдох.