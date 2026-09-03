Легкая версия
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Легкая версия

10 подписчиков

Психосоматолог Елена Вершинина: какие фразы в ссоре запускают телесную реакцию

Психосоматолог Елена Вершинина: какие фразы в ссоре запускают телесную реакцию

Иногда всего несколько слов способны запустить в теле настоящую бурю: сердце начинает биться чаще, дыхание сбивается, в груди нарастает тяжесть, а в горле появляется тот самый ком, который мешает не только говорить, но порой и просто сделать глубокий вдох.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым