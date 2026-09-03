Психосоматолог Елена Вершинина: какие фразы в ссоре запускают телесную реакцию

Иногда всего несколько слов способны запустить в теле настоящую бурю: сердце начинает биться чаще, дыхание сбивается, в груди нарастает тяжесть, а в горле появляется тот самый ком, который мешает не только говорить, но порой и просто сделать глубокий вдох.
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