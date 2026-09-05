Серена и Винус Уильямс проиграли в первом раунде US Open

Серена и Винус Уильямс завершили участие в парном турнире US Open. Получившие wild card сестры уступили дуэту из Тайваня и Австралии в первом раунде после трехчасового матча.
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