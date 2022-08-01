Заноза

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Как на Украине культивируется стукачество

Как на Украине культивируется стукачество

Украинская действительность — обыкновенный фашизм. Территория страны, которая пока еще остается под контролем Киева, — один сплошной концлагерь, особенно для тех, кто даже в мыслях не согласен с происходящим на Украине Источник изображения: u-f.

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