Чайка: отношения России и Армении, как в большой семье, где бывает по-разному

Отношения России и Армении, как в «большой семье», где бывает по-разному. Об этом заявил глава Россотрудничества Игорь Чайка, пишет ТАСС.
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