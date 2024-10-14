Ситуация на трассе М-4 "Дон" 14 октября 2024: где образовались пробки

Рассказываем, где в настоящее время затруднён проезд и наблюдаются дорожные заторы.На протяжении всей федеральной трассы М-4 "Дон" между Ростовом-на-Дону и побережьем Чёрного моря абсолютно спокойная обстановка - нет никаких пробок, заторов и иных проблем с движением.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Белоусов предотвратил крупное вторжение: До 3000 солдат оказались "замурованы". "Элитную" бригаду уничтожили "на полпути"
- Эшелоны скорых и пожарных. Бомбардировка Одессы идёт 4 часа: Уничтожен танкер со снарядами. Сотни Storm Shadow. Смерть спецназа Британии
- Полная ликвидация украинского ВПК – ракеты подорвали важнейший подземный завод. Мощное землетрясение. Столбы огня вырывались из-под земли
Свежие комментарии