Ситуация на трассе М-4 "Дон" 14 октября 2024: где образовались пробки

Рассказываем, где в настоящее время затруднён проезд и наблюдаются дорожные заторы.На протяжении всей федеральной трассы М-4 "Дон" между Ростовом-на-Дону и побережьем Чёрного моря абсолютно спокойная обстановка - нет никаких пробок, заторов и иных проблем с движением.