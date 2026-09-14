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Дмитриев обвинил евробюрократов в росте цен на газ в Европе

Дмитриев обвинил евробюрократов в росте цен на газ в Европе

Газ в ЕС будет дорожать и дальше, и виновны в этом европейские политики. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев .

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