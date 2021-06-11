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Леонардо Бонуччи: «Италии нужно оставаться приземленной, соперники будут узнавать нас все лучше»

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи подвел итоги матча открытия Евро-2020 против Турции (3:0). «Когда начинаешь такой путь, тебе необходимо чувствовать напряжение, чтобы были мурашки, желание сыграть.

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