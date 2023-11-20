МИД: Лондон решил прикрыть бессовестный грабеж активов РФ «фиговым листом»

Великобритания попытается формализовать условия возвращения арестованных российских активов. Этот документ директор Второго Европейского департамента МИД России Сергей Беляев назвал «фиговым листом», прикрывающим «бессовестный грабеж».
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