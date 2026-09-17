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Мировое обозрение

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Захарова обвинила Гутерриша в поддержке кампании против РФ по Буче

Захарова обвинила Гутерриша в поддержке кампании против РФ по Буче

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с жесткой критикой в адрес генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, обвинив его в сознательной поддержке антироссийской кампании, развернутой вокруг событий в Буче.

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