Матерям разрешат кормить грудью в общественных местах, а недовольных будут штрафовать

Сейчас нет запрета на грудное вскармливание в общественных местах, но сам вопрос о допустимости не урегулирован В Госдуме готовят несколько законопроектов с целью проработки концепции системы поддержки кормящих матерей, пишут "Известия".
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