Сегодня и завтра в эфире телеканала «Моя Планета» мы показываем лучшие выпуски передач с Мишей Ронкаиненом и со Стасом Натанзоном! Смотрите и делайте свой выбор, ведь… …в нашей группе «ВКонтакте» идёт голосование за звание самого смелого путешественника! 💥👉🏽 Заходите и голосуйте ЗДЕСЬ 👈🏽💥.