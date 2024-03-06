Тренер Балахнин: в ничьей "Зенита" со "Спартаком" есть недоработка Семака

Бывший тренер "Ростова" Сергей Балахнин считает, что в ничейном результате петербургского "Зенита" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Спартаком" есть недоработка тренера сине-бело-голубых Сергея Семака, передает "Евро-Футбол.
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