SPLETNIK

477 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Перов
    Оно ещё что-то мявкает????Анна Нетребко: "Н...
  • Николай Егоров
    Против Родины не шла , НО, ЕЁ Я  ПРЕДАЛА ! А сейчас КУКАРЕКАЕТ !Анна Нетребко: "Н...
  • Сергей Oблезов
    Пора всех жадных начинать истреблять по всему миру! Прибалтов пора вообще снимать с пробега! У нас Калининград и мы д...Во Франции хотят ...

Меган Маркл и принц Гарри впервые после отказа от королевских полномочий вышли в свет в Европе

Меган Маркл и принц Гарри впервые после отказа от королевских полномочий вышли в свет в Европе

15 апреля Меган Маркл и принц Гарри посетили в Нидерландах церемонию открытия "Игр непобежденных" — королевская чета впервые вместе вышла в свет в Европе после отказа от королевских полномочий в 2020 году.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх