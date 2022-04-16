Меган Маркл и принц Гарри впервые после отказа от королевских полномочий вышли в свет в Европе

15 апреля Меган Маркл и принц Гарри посетили в Нидерландах церемонию открытия "Игр непобежденных" — королевская чета впервые вместе вышла в свет в Европе после отказа от королевских полномочий в 2020 году.
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