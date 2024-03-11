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Ключ расшифровки электронного голосования в Москве разделят 14 марта

Ключ расшифровки электронного голосования в Москве разделят 14 марта

В Москве состоялось итоговое заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице. Помимо прочего, участники определили дату разделения ключа расшифрования дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

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