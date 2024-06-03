Генерал Липовой объяснил, смогут ли ВСУ с помощью F-16 бомбить Москву и Сочи

Генерал-майор авиации и герой России Сергей Липовой выразил свое мнение относительно передачи западными странами Украине истребителей F-16 и потенциальной возможности с их помощью бомбить Москву или Сочи.
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