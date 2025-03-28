Bild: "НАТО подняло истребители в воздух из-за российского Ил-20М"

Российский самолет комплексной разведки посетил побережье Германии.Два немецких истребителя быстрого реагирования Eurofighter ВВС взлетели для сопровождения российского самолета Ил-20М над Балтийским морем, сообщает Bild.
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