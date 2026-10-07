Михаил Мишустин рассказал о первой зарплате в 20 рублей на стройке

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин поделился на выставке "Золотая осень-2026" воспоминаниями о первых заработанных 20 рублях в качестве каменщика после 9 класса, совмещая работу с учёбой в Московском станкоинструментальном институте.
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Во блин "Херой труда"! Я начал в конце 7-го класса (14 лет) летом пошел на завод учеником слесаря по ремонту оборудования. Работал как положено 1/2 смены и получил за месяц 52 рубля.