Михаил Мишустин рассказал о первой зарплате в 20 рублей на стройке

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин поделился на выставке "Золотая осень-2026" воспоминаниями о первых заработанных 20 рублях в качестве каменщика после 9 класса, совмещая работу с учёбой в Московском станкоинструментальном институте.