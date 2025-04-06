Профессор Катасонов: Так выполнили мы «шестилетку» Путина по нацпроектам или провалили?

Красивая отчетность министров — еще не показатель реальных дел Валентин Катасонов Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС Помню, сколько шума было в 2018 году, когда был подписан указ президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (07.