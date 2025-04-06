БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Профессор Катасонов: Так выполнили мы «шестилетку» Путина по нацпроектам или провалили?

Профессор Катасонов: Так выполнили мы «шестилетку» Путина по нацпроектам или провалили?

Красивая отчетность министров — еще не показатель реальных дел Валентин Катасонов Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС Помню, сколько шума было в 2018 году, когда был подписан указ президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (07.

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