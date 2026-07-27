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Газета.ру

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Путин подписал закон о социальной адаптации вернувшихся с СВО экс-заключенных

Путин подписал закон о социальной адаптации вернувшихся с СВО экс-заключенных

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о социальной адаптации и реабилитации после увольнения с военной службы для осужденных, которые приняли участие в специальной военной операции.

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