В Гороховце благоустроили 50 дворов и ремонтируют детсад

Гороховецкий округ демонстрирует системный подход к развитию. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», а также губернаторских программ «30 на 70» и «Благодвор» комплексное благоустройство затронуло порядка 50 дворовых территорий.
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