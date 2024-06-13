Как Россия может ответить на блокировку Мосбиржи: отвечают экономисты

Под санкции США попала Московская биржа и Национальный клиринговый центр. Это означает, что сделки с долларами и евро в нашей стране теперь будут совершаться не на бирже, а на менее прозрачном внебиржевом рынке.
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