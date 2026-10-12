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Водитель легковушки погиб при столкновении со стоящим грузовиком на трассе "Иртыш"

Водитель легковушки погиб при столкновении со стоящим грузовиком на трассе "Иртыш"

Вечером 11 октября в Барабинском районе произошло смертельное ДТП на 1109-м километре федеральной трассы Р-254 "Иртыш".

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