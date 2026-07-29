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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Испания – фаворит ЧМ-2030 по версии ESPN. Франция – 2-я, Португалия – 4-я, Аргентина – 7-я, Италия – 12-я

ESPN составил рейтинг команд, претендующих на победу на чемпионате мира 2030 года. В подготовке списка поучаствовали 19 журналистов.

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