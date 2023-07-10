Газета «Культура»

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Мадонна объявила о переносе американской части мирового турне

Мадонна объявила о переносе американской части мирового турне

Певица начнет запланированные гастроли осенью в Европе. Об этом она сообщила в соцсетях, пишет ТАСС. Одна из самых влиятельных артисток своего поколения перенесла гастроли по США и Канаде в рамках The Celebration Tour из-за длительной болезни.

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